Tõnu Post andis Valjala robotitele hundipassi

“Majanduslik otsus puhtalt, mitte midagi muud,” ütles Valjala POÜ juht Tõnu Post . Hoolduskulud looma kohta on Valjalas oluliselt suuremad kui Haeskas, kus asub samale omanikule kuuluv Kõljala POÜ 670-pealine lüpsikari. Võrreldes Haeska laudakompleksiga kulub Valjalas rohkem elektrit. Ka transpordikulud on suuremad, sest Valjalas puudub söödahoidla.

Post rääkis, et Valjala robotlauda 220-pealisest lüpsikarjast on pooled juba kolitud Haeska laudakompleksi. Loomade üleviimine pidanuks olema nüüdseks juba lõppenud, kuid paraku puudutas hiljuti juhtunud kolme hukkunuga liiklusõnnetus valusalt ka Haeska lauta. Avariis hukkus üks farmitöötaja ja teine sattus haiglasse. “Praegu peame ühe inimese asemele leidma, et saaksime kolimisega lõpuni minna,” ütles piimatootja.

Post rääkis, et Valjala lauda neljast robotist kahel on juba ostja olemas ja küllap leitakse uus omanik ka ülejäänud kahele. Lüpsirobot, mis uuest peast maksab üle 100 000 euro, on Posti sõnul mõnele tootjale kindlasti täiesti arvestatav abiline. “Meil on aga varuks majanduslikult mõistlikumad võimalused,” põhjendas ta robotlüpsiga lõpu tegemist. Valjala robotlaudas hakatakse edaspidi pidama umbes 300 noorlooma.