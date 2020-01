Saaremaa viljasaak kasvas kaks korda

Võrreldes kahte viimast aastat, tõi Saaremaa viljakasvataja Kaido Kirst välja, et 2018. aastal oli viimaste aastakümnete rängim põud, kus poolsada päeva järjest ei sadanud piiskagi vihma. Ka 2019. aasta oli Saaremaale omaselt pisut põuane, kuid tavapärase piires.

2019. aasta saagikus oli maakonnas 3458 kg/ha, mis on kõigi aegade kolmas tulemus. Siiani on jäänud ületamatuks 2015. aasta 3842 kg/ha. Saarlaste keskmine saak jääb alla Eesti keskmisele, mis oli 4459 kilo. Maakondadest oli kõrgeim saagikus Jõgevamaal (5302 kg/ha). Teraviljade kasvupind oli mullu 8786 ha, kõige enam kasvatati nisu (3425 ha).

Kartulit kasvatasid saarlased möödunud aastal 88 hektaril ja said saagiks 1411 tonni kartulit. Võrreldes nõukogude ajaga, kui Eesti kartulitoodang liikus suuriigi elanike toidulauale, on kartulikasvatus siinmail üpriski kokku kuivanud. Nõukogude aja kohta statistikaametil andmeid ei ole, kuid isegi võrreldes 2004. aastaga on kartuli osatähtsus põllukultuurina järjest vähenenud. 2004. aastal oli Saaremaal kartulit maas 684 hektaril ja saak oli 8051 tonni.