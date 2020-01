LUUBI ALL ⟩ Politseile teevad muret koduvägivald ja noored

Kui palju oli möödunud aastal lähisuhtevägivalla juhtumeid, seda ei oska keegi öelda: politsei käsutuses on vaid andmed selle kohta, kui palju vägivallajuhtumitest teada antakse. “Oleme palju infot saanud, aga kindlasti mitte piisavalt,” rõhutas Lääne politseiprefekt Kaido Kõplas Kadi raadio saates “Keskpäev”, lisades, et lähisuhtevägivallast politseile teadaandmine ei ole kaebamine. Ka ei too see vägivallatsejale automaatselt kaasa kriminaalkaristust. Politsei peaülesanne on probleeme lahendada ja vägivalda ära hoida. Vägivalla juured ulatuvad palju sügavamale, kui võiks arvata. Sageli on vägivallategude taga alkohol ning vanemate kaklusi näevad enamasti pealt ka lapsed. “Lapsed peavad nähtud vägivalda normaalseks, lähevad välja ja elavad ennast välja teiste peal,” ütles Kõplas.