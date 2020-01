Rootsi pingid Pöide kirikusse ei mahu

Et rootslaste head pakkumist mitte luhta lasta, tegi Pöide Maarja kiriku nõukogu esimees Jaan Tamm ettepaneku, et mööblit võiks kasutada Malmö Karli kirikuga suuruselt võrreldavas Narva Aleksandri kirikus, kuid ka sellest ei tule midagi välja. Väikesearvuline kogudus peab teenistusi kiriku torniosas, kus samuti pole mööblile ruumi. Kuppelsaalis kavandatavate kontsertide jaoks on ministeeriumil aga plaanis soetada 500 teisaldatavat istekohta.

Praegu käivad Pöide kirikus pikihoone konserveerimistööd, mis praeguse riigieelarvelise rahastamise juures jätkuvad veel viis kuni kuus aastat, märkis Tamm. See tähendab, et isegi kui saarlased oleksid otsustanud mööbli endale jätta, oleks seda renoveerimise ajal pidanud kuskil mujal hoidma.

Põhjus, miks Rootsi kirikuvalitsus oli nõus kiriku sisustusest loobuma, oli lihtne – Malmö Karli kiriku kogudus lakkas olemast 2010. aastal. "Selline protsess on Euroopas kestnud 1990-ndatest luteri kirikus, kui kogudused hakkasid kokku sulama. Need protsessid on samad Eestis. Pöidel on maksumaksjaid alla 30, siis peab ka kirikul olema teine funktsioon, et käiksid ka teised inimesed peale koguduse liikmete. Eelmisel suvel käivitasimegi kontserdid," rääkis Tamm.