FOTOUUDIS ⟩ Villa Meissneri hoovile kerkib kolmas kortermaja

Kui esimene, tänavaäärne peamaja on valmis ja suvemaja valmimas, siis on kolmandagi hoone ehitus juba vaikselt alanud. Kahe esimese maja korterite müügiga tegeleva Kinlux Vara maakleri Anli Alliksoon-Juursalu (fotol) sõnul on kahest esimesest majast nii arhiivis kui ka inimeste mälus säilinud kuvandid ja need ehitati koopiamajadena, kuid tänapäevastele ehitusstandarditele vastavalt.