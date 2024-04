Kuna tegu on pereäriga, siis esindavad pakutavad toidud söögikoha pidajate endi maitsekogemusi ja -eelistusi. "Seome neisse natuke Aasiat, mis on üks meie lemmikpaik, aga kindlasti ei ole see Aasia toidukoht, sest menüüs leidub ka väga koduseid toite, mida kõik lapsepõlvest mäletavad," rääkis Kuuse.