Võidukal Risto Lillemetsal jäi 6000-st 4 punkti puudu

“Neli punkti on iluviga, mis kindlasti kuulub tulevikus parandamisele,” ütles Risto Lillemets. “Maicel on minu iidol ja temaga koos on alati hea võistelda ning veel meeldivam on sellistele meestele ära teha. Aga siin on oluline, et ta ei olnud oma parimas vormis.”

Rahvusvahelisel võistlusel hispaanlase Jorge Urena järel teise koha saanud Risto Lillemets võttis pärast eelviimasel alal, teivashüppes 5.10 ületamisega järjekordse isikliku rekordi püstitamist veel ühe katse 5.20-l ja pärast ebaõnnestumist loobus.

Nii oli ta enne 1000 m jooksu oma isikliku rekordiga võrreldes plussis 166 punktiga ning maailmaklassi näitava 6000 punkti saavutamiseks ja meistritiitli võitmiseks tuli joosta distants alla 2.49. Lillemetsa isiklik rekord on 1000 meetri jooksus 2.43,35.

Esimese päeva järel neljandal kohal

Eesti meistrivõistluste kullaheitluses edestas Lillemets Maicel Uibot aga 102 punktiga. Paraku läbis Lillemets võistlusmaa 2.49,83-ga, kuid sellest piisas 2.47,03 kirja saanud Uibo alistamiseks. “Olin eelnevalt võistlusesse väga palju jätnud ja kindlasti on siin parandamise ruumi. Siit saab ainult edasi minna,” põhjendas Risto Lillemets mitte just kõige õnnestunumat jooksu.

Avapäeva järel oli Risto Lillemets 3358 punktiga neljandal kohal. 60 m jooksus sai ta kirja 7,11, kaugushüppes 7.25, kuulitõukes 15.00 ja kõrgushüppes 2.05. Vaid kõrgushüpe oli 3 sentimeetri võrra kehvem kui eelmise rekordi püstitamisel.

Kuulitõukes parandas Risto Lillemets oma rekordit rohkem kui meetri võrra ja edestas oma senise kogusumma 5807 püstitamise graafikut 127 punktiga. “Teadsin, et olen sellisteks tulemusteks võimeline, aga mingit konkreetset eesmärki ei pannud,” märkis ta.

“60 m tundsin end hästi, aga väike stardipalavik oli sees ja sinna jäi pisut sisse. Kaugushüpe on olnud tänavu stabiilne, aga kuulitõukes 15 meetrit poleks osanud oodata. Tegin kõik, nagu pidi. Ka kõrgus oli korralik, kuigi 2.08 oleks võinud ära hüpata.”

Teist päeva alustas Risto Lillemets 60 m tõkkejooksus 8,21-ga ja teivashüppes 5.10-ga, mis on uus Saaremaa rekord. “Üldiselt olen kõigi aladega rahul,” tunnistas mitmevõistleja, kellele teeb oma sõnul rõõmu, et tervis oli korras ja ta sai võistlust nautida.

Risto Lillemets. FOTO: Marko Mumm / EKJL

Järgmisel nädalal teeb Risto Lillemets Eesti meistrivõistlustel kaasa veel ka mõnel üksikalal. Seejärel on väike puhkus ja algab ettevalmistus suviseks hooajaks, kus on ka kõrged sihid, teiste hulgas 8000 punkti. “Selle tegemine peaks olema lihtsam kui seitsmevõistluses 6000 kokku saada,” lausus Lillemets, kelle peaeesmärk on saada Pariisis toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele.

Samas selgitati ka Eesti meistrivõistluste medaliomanikud U23 arvestuses ja meistriks krooniti Johannes Treiel, kes lõpetas võistluse üldarvestuse kümnenda kohaga.

Johannes Treiel kogus 5415 (7,23; 6.80; 11.67; 1.99; 8,11; 4.40; 2.48,57) punkti. Kuulitõukes, kõrgushüppes ja 1000 m jooksus püstitas ta ka uued isiklikud rekordid.

“Ega ma ei tulnudki talvisele hooajale, et teen ka mitmevõistlust,” rääkis tõkkejooksule keskendunud Treiel. “Aga loomulikult, kui sa tuled veel ka meistriks, siis on see väga hea üllatus. Kõige rohkem olen rahul 1000 m ja kõrgushüppega. Teivashüpe pisut kripeldab, aga seda proovin ka Eesti meistrivõistlustel ja siis loodetavasti paremini.” Johannes Treieli sõnul on tema selle aasta peamine eesmärk jõuda suvel Pariisis toimuvatele Euroopa meistrivõistlustele 110 m tõkkejooksus. Selleks on vaja täita kvalifikatsiooninorm 13,90. “Selle nimel teeme ka tööd,” sõnas ta.

Hendrik Lillemets vormistas pronksi

Vanuseklassi U23 arvestuses tuli pronksmedalile Hendrik Lillemets, kes kogus 4314 (7,48; 6,82; 12.47; 2.08; DQ; 4.00; 2.57,02) punkti. “Ega ma polegi väga rahul, sest vorm lubas enamat,” märkis kerge seljavaluga kimpus olnud sportlane ise.

“Esimene päev polnud ma ka kõige parem, selle pealt polegi see tõkkejooksus saadud null kõige suurem probleem. Oleks esimene päev hästi välja tulnud, siis oleks pettumus ilmselt suurem olnud.”

Uued isiklikud rekordid sündisid siiski 60 m jooksus ja kuulitõukes. “Sprint ei olnud tegelikult hea jooks ja ootasin palju enamat,”” tunnistas Lillemets. “Ka kuulitõukes olid üleastutud katsed tegelikult palju pikemad. Aga kui tervis võimaldab, siis võistlen kahel järgmisel nädalavahetusel veel ja ilmselt kõrgushüppes.”