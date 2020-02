Henno Sepp: oleme uurinud kodusaare ajalugu

“Oleme uurinud kodusaare ajalugu. Kirja oleme pannud kõik, mida külades tehti. Ka pered oleme üles lugenud ja nimed üles kirjutanud, samuti külavahelaulude sõnad. Minu koduküla Küdema mehed tulid pärast jõule kokku. Mekiti õlut või taherperi, mis pühadest järel, ja lauldi. Ohvitserina Vabadussõjas võidelnud Tooma August laulis ette ja mehed kordasid. Ühislaulmised olid Saaremaal moes,” tuletas Henno noorusaega meelde.

Peosaalis said huvilised imetleda Henno koostatud näitust. Vanahärra eksponeeris oma kogudest unikaalseid templeid, marke ning Saaremaast ja saarlastest tehtud fotosid.

Avakõnes ütles auväärne mees, et 30 aastat tagasi asutasid seltsi 154 saarlast. Asutajaliikmeid on veel neli. Seltsi egiidi all tegutses 30-liikmeline akordionistide orkester. “Käisime Saaremaal esinemas. Mängisime külade ja koolide kokkutulekutel. Ükskord sõitsime Sõrve esinema. Seal selgus, et Mändjalas peetakse pulmapidu ning meid kutsuti noorpaarile ja pulmalistele mängima,” kõneles Sepp.

Saarlaste seltsile jagasid tunnustust mulkide seltsi, pensionäride ühenduse, Pärnu vene seltsi, Pärnu linna volikogu, sõjameeste seltsi, vanaisade klubi, Kuressaare lauluansambli Kanarbik ja Pärnu taidluskollektiivide esindajad.

Pärnu linnavolikogu aseesimees, endine kauaaegne abilinnapea Jane Mets ei olnud seltsingule kiituse avaldamisega kitsi. Ta tõstis esile Henno Sepa algatust Vana-Pärnu pargi rajamisel, kus kasvab 11 000 puud.

Aplausiga võeti vastu laulja Ivo Linna, kes seekord astus publiku ette koos Võhmalt pärit akordionisti Enno Vaikmaaga. Aastakümneid Tallinnas bussijuhina töötanud Vaikmaa kolis pensionipõlves Pärnu. “Mulle tehti ettepanek teda akordionil saata. Lood olid tuttavad, kõik läks korda,” jäi Enno Vaikmaa debüüdiga rahule.

Seltsingu igal liikmel oli rääkida oma lugu. Asutajaliige Hedvig Link rõõmustas, et Pärnu linn on ühenduse tegevusele kaasa aidanud. “Kolmekümne aasta jooksul pole me ruumide kasutamise eest linnale sentigi maksnud. Meile on vastu tuldud,” ütles Hedvig. Rõõmsameelne proua ei saanud ütlemata jätta, et on Ott Tänakuga ühest külast.

Sõrvest pärit Ludmilla Fjodorova, neiupõlvenimega Põder, on aastaid elanud Abhaasias. Sõrulase nüüdne elupaik on Sindis. “Abhaasias on ju mitu eesti küla. Käisin ka sealsete eestlaste juures. Sealne kuum kliima mulle aga ei istunud. Otsustasime tagasi Eestisse tulla,” rääkis Fjodorova.

Vaata ka videot