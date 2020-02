Sõmeral pannakse kodud, autod ja prügikastid lukku

“Üldiselt me ikka teame, kes on kes, ja oleme nendega harjunud ka,” räägib Sõmera küla eluaegne elanik. Kohalikud on hooldekodu psüühiliste erivajadustega elanikke aja jooksul tundma õppinud ja teavad, kellega tegemist ning kuidas nendega suhelda. “Aga see oli varem, enne kui tervemad inimesed linna ümber koliti,” lisab kohalik. “Kui siia toodi mandrilt uusi elanikke, tekkisid küla vahel ka ebakindluse sahinad.”

“On kuulda, et inimesed pelgavad rohkem uusi nooremaid mehi, kes siia ümber koliti,” ütleb ta.

Viimasel ajal taas päevakorras

Kohapealsed sahistavad, et tulijate seas olla nii mõnigi pikanäpumees. Vargused pole Sõmeral uus nähtus: krattimist on kohalike sõnul ette tulnud varemgi. Kuid viimasel ajal on see taas rohkem päevakorda kerkinud. “Varastavad teadagi miks – raha on ju vaja,” ütleb Sõmera küla elanik.

Kohaliku poe müüja juba teab, kellel usinamalt silma peal hoida. Mujal avastavad müüjad varguse enamasti alles hiljem. Kärla raamatukogust on läinud “jalutama” raamatuid ja teatmeteoseid.

Sõmera küla elanik Sirje Kapp viis eile oma koerakese Effi Malli jalutuskäigule ja kui koer planeeritust pikemale ringile kippus, hakkas Sirje süda valutama. “Tulime jalutama, aga uks jäi lukust lahti.” Nüüd paneb ta pikemaks ajaks kodust ära minnes ikka uksed lukku. Ja lukk on nüüd ilmunud ka tööriistakuuri uksele.

Kuigi hooldekodu asukad enamasti elumajade vahele ei kipu, on Sirje sõnul teisedki külaelanikud hakanud uksi lukustama. Mitte et midagi oleks varastatud. Pigem peljatakse teadmatusest. “Neid vanu olijaid juba tead. Uusi aga mitte. Eks nad ikka on esialgu pisut ettearvamatud,” ütleb Sirje.

Kärla rahvamaja juhataja Virge Varilepp räägib, et prügikonteinerite sisu on hooldekodu asukatele juba mõnda aega suuremat huvi pakkunud. Läbituhnitud ja laialipillutatud prügiga on kuuldavasti hädas teisedki: ahvatlevaid konteinereid leiab ka kortermajade ja kooli juures. “Panime hiljuti konteinerile taba ette, nii et nüüd nad sinna vähemasti ei pääse,” ütleb Varilepp.

Tuleb politseile teada anda

Sõmera hooldekodu juhataja Terje Hanson lausub, et kui kelleltki on midagi varastatud või kui keegi märkab poes tegutsevat pikanäpumeest, tuleks sellest ikkagi politseile või kaupluses müüjale teada anda. “Üldjuhul peavadki inimesed ise oma vara kaitsma ja tegema kõik selleks, et pikanäpumeestel poleks võimalust tegutseda,” soovitab Hanson inimestel uksed ikka lukku panna.

Kui elanikel peaks aga Sõmera Kodu elanikega probleeme tekkima, siis tuleks võtta ühendust hooldekodu juhataja või mõne vanemtegevusjuhendajaga: “Koos saame probleeme lahendada.” Ent need juhtumid peavad olema konkreetsed, mitte põhinema kuulujuttudel. Inimesed peaksid olema kindlad, et tegemist on Sõmera Kodu elanikega, rõhutab Terje Hanson.

Piirkonnapolitseinik Kaidi Kask ütles Saarte Häälele, et politseile ei ole viimasel ajal Sõmera hooldekodu asukatega seoses teateid varguste kohta tulnud. “Küll on olnud paar juhtumit, kus mõni hooldekodu elanik on käinud kohalike elanike prügikastide kallal.”