Muusikakooli uus klaver on edukalt kohanenud

“Talle on iseloomulik kõrge ja särav heli. Nagu kellukestel. See on kõikide Petrofi klaverite eripära,” kirjeldas Katre Roolaht uut instrumenti. “Huvitav on seegi, et mõõtmetelt on ta vanast klaverist väiksem, kuid kõlab võimsamalt. Ja ta on kergema klahviga. Võib-olla muutub veelgi kergemaks, eks aja jooksul saab näha,” lisas ta, märkides, et Petrof kasutab sama mehhanismi, mis Steinway.