Saarlased laulukonkursil edukad Pronksi pälvinud Marit Berendson: "Tahan oma pojale kodus ilusamini laulda..."

Laulukonkursil osalenud saarlane Marit Berendson ütles Saarte Häälele, et laulmisega pole ta kuigi kaua tegelenud. "Alustasin alles veebruarikuus, sest tahan oma väikesele pojale kodus ilusamini laulda, olla eeskujuks," põhjendas Marit.

Nii hakkas ta käima Püüa Pilvi laulustuudios Pilvi Karu juures. "Lauluvõistlusele läksin sellepärast, et mu üks suurimaid hirme on laulda teiste ees, aga miks karta elus midagi?" leidis ta. "Seega esitasin endale väljakutse ja olen rahul, et sinna läksin, eneseületus täielik."