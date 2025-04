Ameerika Ühendriikidest alguse saanud töörahvapüha tähistati Nõukogude Liidus küllaltki suurejooneliselt. Lipud, loosungid ja dekoratsioonid käes, marsiti kõikjal liiduvabariikide linnades. Nii oli see ka Kuressaares ehk toonases Kingissepas.

Varasematel aastatel alustati kesklinnast ja liiguti kuursaali juurde. Hiljem, kui Smuuli elamurajoon hakkas ilmet võtma, koliti rongkäigu algus Tooma poe juurde ja lõpp kesklinna. Kes Kuressaare linnas ringi jalutanud on, mõistab, et väga pikalt see jalutuskäik kesta ei saanud. Sihtpunktis peeti toonasele ajale omaselt mõned kõned viisaastakuplaanist ja üldse majanduse arengust ning muust säärasest. Seejärel mindi laiali.