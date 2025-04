PAKU KODUSOOJA Kuldses eas Mustu ootab väga oma päris kodu!

Mustu ja veel kaks kassikest elasid kodus, kus nende eest hoolitses armas vanaproua, kuid tema siit ilmast lahkumise järel sattusid kassid varjupaika (teised kaks kassikest on juba oma armastavad kodud leidnud). Mustu lähedusvajadusest on näha, et tema eelmine omanik armastas neid väga-väga.