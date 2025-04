Teisipäeva öösel madalrõhuala serv eemaldub ja Ida-Eestis võib veel veidi lund sadada. Päeval tugevneb läänepoolse kõrgrõhuala mõju ja ilm on sajuta. Tuul puhub põhjakaarest ja on puhanguti veel tugev, õhtul rahuneb. Õhutemperatuur on öösel -1..-4, rannikul jääb veidi üle 0°C, päeval on +2..+7°C.