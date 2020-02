Soojusvõrgud tahavad soojuse piirhinda tõsta

Kuressaare Soojuse nõukogu esimees Tambet Kikas nentis, et piirhinna muutmist tuleb kindlasti kevadel arutada, kuna tänane soojuse hind on jõudnud 2013. aastal konkurentsiametiga kooskõlastatud piirhinnani. “Me peame seda tegema, kuna reaalsed kulud lähevad eest ära,” lausus ta ja lisas, et otsused tuleb teha veel tänavu esimesel poolaastal.

Kuressaare Soojuse juhatuse liige Paul Leemet ütles, et uue piirhinna kehtestamine ei tähenda automaatselt hinnatõusu, kuigi see on tõenäoline. Kõige varem võib tema sõnul soojahind muutuda eeloleval sügisel. Leemet märkis, et piirhinna korrigeerimise kõrval peaks Saaremaa vald ettevõtte omanikuna tegema ka otsuse, kas soojafirma erinevates võrgupiirkondades kehtestatakse ühesugune või erinev hind.