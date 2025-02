Nutipistikud pakuvad lihtsat ja taskukohast lahendust, võimaldades reaalajas jälgida ja juhtida oma elektriseadmeid, et hoida kulusid kontrolli all. Kujuta ette, et saad juhtida kõiki oma elektriseadmeid nutitelefonist – lülitada valguse sisse enne koju jõudmist või seada ajastatud laadimised, et säästa energiat.