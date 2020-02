Saarema odavaim korter asub Haamses, kalleim Kaluri teel

Kõige soodsama hinnaga korteri saab Saaremaal kätte 17 500 euroga – just nii palju maksab Haamses asuv 1-toaline korter. Teisel korrusel asuvas elamises on elektriküte ja õhksoojuspump, kulud suvel 35 ja talvel 70 euro ligi. Üldpinda kokku 42,5 ruutmeetrit ja korteril on ka 5,8-ruutmeetrine rõdu. Korteriühistu toimib.