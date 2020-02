Vald pole tasuta riideabi jagamisest huvitatud

Maksu- ja tolliamet pakkus aasta algul Saaremaa vallavalitsusele pankrotivarana suurt kogust PTA kaubamärki kandvaid rõivaid, et neid jagataks abivajajatele. Riigivarajuht Arvids Tisleri sõnul soovis amet, et riided jõuaksid abivajajateni kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate kaudu, kes oskaksid kõige paremini hinnata, kes abi vajavad. Amet oli valmis toimetama riideesemed maakonnakeskusesse.

Vallavalitsus teatas aga maksu- ja tolliametile, et loobub pakkumisest. Sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd põhjendas, miks pakutud riideabi vastu ei võeta: “Tänapäeval on nii palju heategevusturge ja soodusmüüke, kust inimesed saavad ise soetada endale soodsa hinnaga riideid. Ja mis peaasi – valida rõivaid, mis meeldivad ja suuruselt sobivad.”

Sotsiaalosakond lahendab Murru sõnul abivajajate probleeme üksnes juhtumipõhiselt, lähtudes iga konkreetse pere soovidest ja vajadustest. “Keeruline on arvata või oletada, kas pakutud riideabile üldse soovijaid leidub,” nentis ta. Ka see, et tellimuses tulnuks täpselt ära näidata ka rõivaste suurusnumbrid, mis maksuamet võiks Saaremaale saata, tundus keeruline.