Tänak ja Järveoja said presidendilt Valgetähe III klassi teenetemärgid

Presidendi sõnul tundub tänamine ja kaasteeliste tunnustamine praegu tähtsam kui kunagi varem, sest igaüks, kes nina koduuksest välja pistab, et midagi avalikkusega jagada, riskib kriitikaga, mida ta pole ära teeninud, vahendas Eesti Rahvusringhääling.

"Ebakonstruktiivne kriitika võtab jalad alla ja liigub niimoodi sotsiaalmeediast läbi poliitika me kodudesse ja sealt laste kaudu kooligi. Oleme viimasel ajal lugenud palju sellest, et meie lapsed, kes on meie ühiskonna peegel, ei kõhkle koolis õpetajasse halvustavalt, solvavalt ja mõnitavalt suhtumast," rääkis president Kersti Kaljulaid, kes andis autoralli maailmameistritele Ott Tänakule ja Martin Järveojale Valgetähe III klassi teenetemärgi.