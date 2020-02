Aastapäevakõnedes manitseti tööle hakkama

Riigikogu ja ka Saaremaa vallavolikogu liige Kalle Laanet ütles, et mitu aastat on pidutsetud, tähistades küll Eesti riigi, küll Tartu rahu 100. sünnipäeva, aga üksnes pidutseda ka ei saa.

"Nagu president Meri on öelnud Eesti riigi 80. aastapäeva kõnes: "Iseseisvus on ühiskondlik kokkulepe, tänases maailmas veelgi enam kui eilses. Lepe eeldab usaldust. Usaldust tuleb igal hommikul uuendada, päevast päeva taastada, kasvatada nagu kapitali ja hoida nagu algkapitali."," ütles Laanet.

Laaneti sõnul tuleb iga päev pingutada, et president Meri mõte elaks. Ta rõhutas, et usaldust ei ole ilma hoolimiseta. "Hooligem meie inimestest, et meie Saaremaa elaks ja areneks."

Eesti on nüüdseks olnud taas iseseisev 29 aastat, märkis Laanet. "Inimese puhul ütleme, et ta on eas, kus ta on ladunud oma edaspidiseks eluks vundamendi, saanud hariduse ja väikese elukogemusegi," sõnas ta. "Riigi puhul sellist aega ei anta."

Saarte praost Anti Toplaan toonitas aga oma kõnes, et aeg on käituda riigina, mitte niivõrd usina õpipoisina, kes soovib oma ustavust suurematele tingimata tõestada ja teeb seda, mida teised õigeks peavad. "Meil võiks olla juba sedavõrd omaenda kogemust, et valitseda oma riiki lähtuvalt oma rahva vajadustest, Kuressaare raekoja portaalile kirjutatud sõnade vaimus," rääkis praost.

Toplaan soovitas inimestel küsida mitte üksnes oma riigi sünnipäeval, mida me kodanikena oma riigilt, ühiskonnalt ja iseendilt ootame. "Me oleme olnud taas iseseisvad terve inimpõlve, kuid vaimselt iseseisvaks tuleb meil veel saada," märkis praost. Riigivalitsemise mudeliks ei ole tema hinnangul pelgalt etteantud süsteemi opereerimine, vaid iseseisvate otsuste langetamine ja nende elluviimine.