Punased rõivakonteinerid jätavad heategevuspoe kuivale

"Inimesed ehk isegi tahaksid oma rõivaid heategevuseks anda, aga punaseid konteinereid kasutada on ju mugavam," tõdes Meelespea juhatuse liige Aive Laanemets .

"Konteinerisse saab riideid viia ükskõik millal ja sinna pääseb autoga ligi, meie kauplus aga on avatud kindlatel kellaaegadel. Pealegi tuleb mööda treppi teisele korrusele tulla."

Laanemetsa sõnul tasuks inimestel aga mõelda, et Meelespea heategevusturule toodud riidekraami müügist saadud raha kasutab ühing abivajajate aitamiseks. "Ma ei tea, et konteinerite tühjendamise eest vastutav Humana kui heategevusorganisatsioon Saaremaad toetaks, meie aga tegutseme Saaremaa inimeste jaoks," ütles Laanemets. Nii on MTÜ Meelespea aidanud näiteks tulekahjus oma vara kaotanud inimesi, üksikemasid ja naistevarjupaiga elanikke.