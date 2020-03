Kõrge sihiga FC Kuressaare võtab mängu korraga

“Kui ma mõtleks ainult sellele, et meeskond peab Premium-liigasse püsima jääma, siis ma ei oleks sellist pakkumist vastu võtnudki,” kinnitas FC Kuressaare peatreener Roman Kožuhhovski, lisades, et ta teadis, kuhu tuleb, ta teadis mängijaid ja oli kursis, et meeskond on võimeline enamaks.

“Ma ei ütle kunagi välja, mis kohale me hakkame mängima. Äkki oleme hooaja käigus eesmärgi juba ületanud ja siis laseb meeskond hoo maha. Teises olukorras võime oma sihist aga maha jääda ja nii laseme jälle käed rüppe. Ma võtan kõike mäng-mängult. Me võidame ja läheme edasi, võidame ja läheme edasi.”

Samas on nii mängijad, konkurendid kui ka publik tõstnud esile Kure meeskonna erilist vaimsust, mis võib edu saavutamisel saada kokkuvõttes määravaks ja otsustavaks. “Usun, et olen sellest aru saanud ja kogenud seda treenerina, kui mängisin oma meeskonnaga saarlaste vastu. Igas mängus minnakse maksimaalselt lõpuni,” tõdes Kožuhhovski.

Rohkem palliga mängu

“Mulle tundub, et meeskond võttis mind hästi vastu. Ma olen töötanud erinevates maades erinevate rahvustega ning teadsin, et minu tugevam külg on suhtlus ja et ma suudan mehi motiveerida individuaalsete vestlustega. Nüüd on ülesanne number üks, et ka fännid omaks võtaksid. See on normaalne, kui leegionäridesse suhtutakse ettevaatlikult, kuid usun, et suudame minna koos edasi.”

Erinevalt mullu meeskonda juhendanud Jan Važinskist ja Dmitrijs Kalašnikovsist on Roman Kožuhhovski toonud meeskonna mängu mitmeid tehnilisi ja taktikalisi muudatusi. Peatreeneri hinnangul võeti tema plaanid meeste poolt kohe alguses vastu.

“Kollektiiv on ühtne ja kui on sisemine distsipliin, siis kõik toimib,” rääkis ta. “Samas on mehed ka mängus näinud, et minu ideed töötavad. Muidugi ei õnnestu igas mängus kõik sajaprotsendiliselt, aga meil peab olema väljakul toimuvale õige reageering, et realiseerida seda, mida me kavandasime. Kui see õnnestub, siis ei tohiks probleeme tulla.”

Võrreldes varasemaga on suurem muudatus see, et meeskond tahab mängida palliga ning ilma pallita püütakse olla agressiivsemad, et pall võimalikult kiiresti tagasi saada. Oluline on mängida kõik oma rünnakud loogilise lõpuni. Roman Kožuhhovski ütles, et meeskond on selleni jõudmas. “Vastased on tugevad, aga meil on oma nägemus ja seda teed mööda me läheme,” selgitas ta.

Kožuhhovski sõnul võib puudujääke leida iga meeskonna mängus, Kuressaarel on vaja see meeskondliku mänguga kompenseerida. Ehk siis, kui keegi jääb hätta, tulevad teised mehed appi. Konkreetseid puudusi peatreener avalikustada ei soovinud, kuid märkis, et nendest ollakse teadlikud.

Optimaalne koosseis

Kui teised Premium-liiga meeskonnad on oma koosseisu täiendanud nimekate mängijate ja leegionäridega välismaalt, siis FC Kuressaarega liitusid peamiselt mehed FC Florast.

“Komplekteerimise edu esimene võti on säilitada koosseis, kes on juba olemas,” selgitas Roman Kožuhhovski oma seisukohta. “Kui see on õnnestunud, siis juba saab vaadata, kuhu ja kellega. Meiega soovisid liituda mängijad, kes on Eestis tuntud ja nimega mängijad, kuid me ei võtnud neid. Peab leidma balansi. Me ei kaotanud kedagi ja lisandusid need mängijad, kellel on ambitsiooni.”

Liinid on Roman Kožuhhovski hinnangul mehitatud päris ühtlaselt.

“Iga treener tahaks muidugi alati paremini ja mina panustaks veel ääremängijatele, sest meie mänguplaanis on see oluline positsioon. Samas on mängijad universaalsed ja vajadusel vahetame kohti,” märkis ta.

Kožuhhovski sõnul on ta väga rahul, et esimene mäng on Levadiaga. “Olen kalendri üle väga rõõmus ning oleks tahtnud, et oleksime mänginud veel ka Flora ja Kaljuga,” lausus ta.

Samas on mängud Kožuhhovski eelmise aasta meeskonna Nõmme Kalju vastu saarlaste peatreenerile isiklikult väga tõsine väljakutse.