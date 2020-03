Muhu juubeliks tehakse mustmiljon tutti

Uspenski sõnul ootab vald 2. oktoobril toimuva peo õnnestumiseks abikäsi. Just tuttide valmistamisel tuleb abi eeldatavasti kõige suurem, sest üks asi, mida muhulastel jagub, on villane lõng. Loodetavasti tulevad muhulased üleskutsega kaasa ja meisterdavad vähemalt mustmiljon tutti. "Mustmiljon tutti tähendab lugematu arv," täpsustas pidustuste kujundusjuht, kelle sõnul leiavad tutid koha peosaali kaunistamisel. "Arvan, et inimestel on hoopis teine tunne peole tulla ka, kui nad ise on kaasa löönud."