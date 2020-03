Vallavõim loob hübriidametikoha, mis mõeldud noortele inimestele

Pöide teenuskeskuse infospetsialist Pärje Raev ütles Saarte Häälele, et temani on jõudnud kuulujutud muudatuste kohta, ent koondamisest pole talle keegi rääkinud.

Anu Urmeti sõnul küsis ta Põlluäärelt, kas võib samuti kandideerida. Vastab ta ju kõigile nõuetele, kuid kultuurijuht vastas ei. "See koht on mõeldud noorematele ja mina kui pensionär valituks ei saa," rääkis Urmet.

Naine tunnistas, et selline vastus oli tema jaoks solvav. "Kas minu kõrgharidus ja senine töökogemus ei maksa siis midagi?" küsis Urmet. Nüüd on ta pensionile mineku mõttega leppinud ega kavatsegi kandideerida, aga Tornimäe raamatukogu lugejad on pahased, et teda lahkuma sunnitakse.

"Vastasin Anu Urmetile, et ka tema võib kandideerida, kuid kui valikus on mitu kandidaati, siis on vähetõenäoline, et valituks osutub pensionär," selgitas Põlluäär. "See oli öeldud täiesti inimliku ja rahuliku mõtteavalduse käigus ja ilma igasuguse tagamõtteta."

Kirjas on selgitatud, et haruraamatukogu juhataja ametiülesannetele on kavas lisada kohustus edastada kohalikele elanikele teavet, abistada neid asjaajamisel ja suunata õigete spetsialistide juurde.

Raamatukogu juhataja Anu Urmet ei leia, et tal tööd vähe oleks: kuigi lugejate arv väheneb, peab ta raamatukogus ka postipunkti. Oma sõnul on Urmet raamatukogu juhatajana kohalikele inimestele vajadusel teavet jaganud ka seni.

Vallavanem: läheneme piirkonnapõhiselt

Vallavanem Madis Kallas FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Vallavanem Madis Kallas selgitas, et raamatukogud on vallavalitsuse hallatavad asutused, mis täidavad seadusest tulenevaid ülesandeid, kuid võivad vallavalitsuse ülesandel kanda ka muid funktsioone.

Küsimusele, kas infospetsialistide ametikohad on plaanis teenuskeskustes koondada, vastas Kallas, et teenuskeskused on "vaatluse all" Saaremaa valla algusest peale. Senine praktika on tema sõnul näidanud, et infospetsialistide roll vajab ülevaatamist. Pole aga veel selge, kuidas rollid raamatukogu ja teenuskeskuse vahel täpselt jagunevad. "Läheneme igale piirkonnale olukorrapõhiselt," lausus Kallas. "Võimalik, et sellega kaasnevad muudatused vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuris, aga see nõuab juba volikogu otsust."

Anu Urmet leiab, et plaanitavad muudatused maainimestele teenuste pakkumist efektiivsemaks ei muuda, hoopis vastupidi.

"Kas see, et maal elanikkond väheneb, on seal elavate inimeste süü?" küsib Anu Urmet. "Mida rohkem töökohti kaob, seda hullemaks ääremaastumine muutub – kas seda suure Saaremaa valla juhid tahavadki?"