Bussijuhid peavad uute busside kujundust inetuks

Saaremaa vallavalitsusele läkitatud pöördumises nendivad bussijuhid, et nad ei saa valla väljavalitud disainiga kuidagi rahul olla. Kujutage ette endale neid murdesõnu oma kabinettide seintel, ustel või akendel, kus te päevad läbi töötate, märgivad bussijuhid ühispöördumises. "Buss on bussijuhi tööruum ja meie tahame ka, et see ilus ja sobilik välja näeks."

Go Busi bussijuhtide hinnangul on Saaremaal kunstnikke küll, kes suudaksid palju ilusama disaini välja mõelda – kasutades kasvõi näiteks Saaremaa omapärana tuntud kadakat või mingi kihelkonna rahvustriibuvärve, nagu oli ka algselt planeeritud. "Palun arvestage ka meie soovide ja arvamustega," rõhutatakse pöördumises.

Väljendasid isiklikke vaateid

Samas on GoBus tema sõnul siiski seisukohal, et disain võib osale inimestele meeldida ja osale mitte. "Eelkõige on oluline, et teenindus oleks kvaliteetne, teenus mugav ja piirkonna inimestele sobiv," leidis Mändla.

MULLE MEELDIB! Muhulane Inna Sooäär tahaks oma sõnul aga väga näha, et busse kaunistaksid just Muhu murdes sõnad.

Viimasel hetkel kannapööre

Disainiõpetaja Merit Karise: busside dekoori tuleks huumoriga võtta

Merit Karise FOTO: Erakogu

Õpilasfirma juhendaja, Kuressaare ametikooli disainiõpetaja Merit Karise usub, et bussijuhtide nurin on tingitud sellest, et korraga on palju muudatusi – uued bussid, uued kujundused ja kogu see pikk protsess.

“Kui linna keskplatsil õpilastega ideed tutvustasime, saime ainult positiivset tagasisidet,” sõnas Karise, “ei olnud ka bussijuhtidel muret.” Ta märkis, et õpetajana on ta näinud seda küll ja veel, et kui jääda üht loometööd liiga kauaks vaatama ja selle liikumine oma loomulikku keskkonda venib, hakkad üle mõtlema, tekib kõhklusi ja kahtlusi. See on loomulik.

“Kadakat ja rahvariidetriipe on nii palju kasutatud, et oli aeg millekski värskemaks,” leidis Karise.

Tema soovitas praegu teha nii bussijuhtidele kui ka tulevastele reisijatele lehed või minisõnastikud, kus on sõnad nii murdes kui ka tõlkes eesti kirjakeelde ja inglise keelde, et bussijuhid oskaksid reisijate küsimustele vastata. Aga ka selleks, et reisijad ise saaksid uurida, millega tegu. Karise usub, et kui bussid sõitma hakkavad, tuleb palju head tagasisidet veel.

“Peaasi, et bussijuhid liiga oma mätta otsast seda teemat ei vaataks, vaid avaramalt, ja ikka hea tuju ja Saaremaa huumoriga,” soovitas Merit Karise.