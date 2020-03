LUGEJA KÜSIB ⟩ Miks autojuhtide topelt tervisekontroll vajalik on?

"Autojuht peab tõesti läbima kaks tervisekontrolli – üks neist on nõutud liiklusseadusega ja teine on nõutud töötervishoiu ja tööohutuse seadusega.

Tööandjal on kohustus korraldada tervisekontroll töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kanda sellega seotud kulud. Näiteks tuleb tervisekontroll korraldada töötajale, kes peab töö käigus tegema korduvaid liigutusi või olema sundasendis. Autojuht on enamiku tööajast sundasendis (istub rooli taga) ning vanemate veokitega sõites peab tegema korduvaid liigutusi, mis koormavad näiteks põlvi ja käsi – käikude vahetamine, sh pedaalide vajutamine. Samuti võib ette tulla, et autojuht peab käsitsi raskusi teisaldama.

Need kaks tervisekontrolli võib ka ühildada nii, et ühe tervisekontrolli tulemusena väljastatakse kaks dokumenti – tervisetõend (liiklusseadusest tulenev) ja tervisekontrolli otsus (töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenev). Oluline on see, et tervisekontrollil osaleks töötervishoiuarst, sest töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevat tervisekontrolli võib läbi viia ja otsuse väljastada ainult töötervishoiuarst, liiklusseadusest tulenevat tervisekontrolli võib muu hulgas teha ka töötervishoiuarst.”