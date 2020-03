Kehv tervis pärsib paari tuhande inimese töövõimet

Osalise töövõimega naisi on meestest koguni paarsada rohkem – 744 naist ja 575 meest. Puuduva töövõime koha pealt on asi aga vastupidi: töövõime puudub 538 mehel ja 330 naisel.

Tervisemuresid on Veronical noore inimese kohta palju. Töövõime hindamisel said aga otsustavaks eeskätt seljaprobleemid – noorel naisel on diagnoositud pärilik selgroo kulumine. "Sellega seoses kukkusin mõned aastad tagasi oma parema jala katki ja rebestasin pahkluu sidekoed," lausub Veronica.