INTERVJUU ⟩ Kriisikomisjoni liige Kalle Laanet: kriitikuid on palju, abi vähe

Kuidas sa võtad kokku kriisi esimesed viis päeva Saaremaal?

See on olnud Saaremaa valla jaoks uus kogemus ja suur väljakutse. Nüüd näeme haldusreformi tulemust: ühte suurt valda kriisis juhtida on tunduvalt lihtsam. Vana struktuuriga, paljude valdadega, oleks see palju keerulisem.

Kohalikus kriisikomisjonis osalejatest on varem kes rohkem-kes vähem kriisiteemadega kokku puutunud, mõni ainult õppuste kaudu. See annab kindlasti tunda.

Kuuldes mandril olevate inimeste arvamust, siis saame ikkagi kiita. Oleme hästi hakkama saanud. Siin on oma osa ka ajalehel ja raadiol, mis on operatiivselt tegutsenud.

Loomulikult saaks asju teha paremini, aga see on ikkagi esimene omataoline kriis peale taasiseseisvumist ja toob välja kitsaskohad juhtimisahelas.

Me võime siin ju mingi otsuse teha, aga riiklikult on otsus teine ja asjad on nii.

Võtame kasvõi näiteks Terviseameti käsu testida ainult kriitilisi gruppe või rangelt haigusnähtude alusel. See tekitab Saaremaa suure haigestumise kontekstis palju pingeid ja paanikaid. Inimesed tahavad proove edasi anda. Tahavad teada, mis on reaalne olukord, et nad ei nakataks teisi. Kahjuks ei saa.