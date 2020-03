Vallavanem Madis Kallase COVID-19 test oli positiivne

Kallasel ei esinenud haigusele omaseid sümptomeid. Vaatamta sellele on ta alates möödunud neljapäeva õhtust koos perega kodus karantiinis olnud, sest oli otsekontaktis inimesega, kes sai oma koroonatestile positiivse vastuse.

„Seega olen algusest peale järginud üldlevinud soovitust püsida kodus, et viiruse edasikandmine kindlalt välistada ja keegi meie perega vahepealsel ajal kokku puutunud ei ole,“ selgitas Kallas.

„Kriisikomisjoni tööd olen juhtinud kodukontorist ja tänu erinevatele tehnoloogilistele lahendustele ei ole selles töös takistusi ette tulnud. Seoses erinevate eluvaldkondade töö koordineerimisega on viimasesse nädalasse mahtunud mitmeid sadu telefonikõnesid ja kümneid veebikoosolekuid,“ märkis ta. Kallas jätkab kodust komisjoni töö juhtimist.

Madis Kallas tõdes, et enesetunne on olnud hea ja toonitab üle, et enda ja oma lähedaste tervise huvides tuleb võtta tõsiselt soovitust võimalusel kõigil kodus olla, sest haigus saab kulgeda ka eriliste nähtudeta.