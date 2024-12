2024. aasta üks Eesti parimaid interpreete on Ain Anger

Interpreetide liidu juhatuse esimees Henry-David Varema ütles, et „Aasta interpreedi“ preemiate välja andmisega soovib liit väärtustada eesti interpreete ja avaldada tunnustust nende erakordsete loominguliste saavutuste eest, mis rikastavad meie kultuuriruumi ja inspireerivad kuulajaid. Preemiat antakse välja alates 2019. aastast.

„Aasta interpreedi valimine on hea võimalus tunnustada aasta jooksul kõige väljapaistvamaid saavutusi näidanud muusikuid. Selle kaudu tõstame esile kunsti erilist rolli inimeste vaimse ja emotsionaalse maailma avardamisel ning hindame loomingulist pühendumust, mis on viinud eesti interpreedid rahvusvahelisele tipptasemele,“ rääkis Varema. Ta selgitas, et kandidaate aasta interpreediks saavad esitada liidu liikmed ning laureaatide välja valimisel arvestatakse nende professionaalsust, pühendumist ning saavutusi viimase aasta kontserttegevusel.