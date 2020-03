Hiljaaegu suletud eakatekodu on Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Männi sõnul hakatud juba taas kasutusele võtma. Seni hoiti majas vaid vajalikku temperatuuri, nüüd on taas kütma hakatud. Samuti koristatakse lähiajal hoone ära. „Teeme kõik endast oleneva, et vald ei peaks hakkama ise rohkem midagi korraldama,” sõnas Mänd.