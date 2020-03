KURESSAARE HEATEGEVUSLIK TEATRIÕHTU KELL 19: Rääkivad riided

Rääkivad riided

"Rääkivad riided" on lugu riiust ja leppimisest. Kui ei suudeta leppida sõbraga, kellega on mingil põhjusel riidu mindud, kui ei suudeta leppida sellega, et enam ei ole nii, nagu harjutud, kui ei suudeta leppida võõraga, kes on teistmoodi.

Autor ja lavastaja Aarne Mägi, kunstnik Annika Aedma, muusikaline kujundus Laine Lehto ja Toomas Lunge. Mängivad: Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen ja Taavi Lepik. Etenduse pikkus 45 minutit.