Antti Tooming Ehituskeeluvööndi muudatused on saarte elanike jaoks leevendus

Saarte elanikud on pidanud elama olukorras, kus omaenda krundile ei pruugi tohtida midagi ehitada, sest ehituskeeluvöönd ulatub ukse ette. Piirang, mis oli mõeldud kaitsma randa ja loodust, hakkas piirama kohalikku elu. Ka ajaloolise hoonestusega piirkondades. Looduskaitseseaduse muudatustega tehtav leevendus on oodatud ja vajalik samm mõistlikuma ruumilise planeerimise suunas.

Anda inimestel rohkem vabadust

Muudatuste mõte on lihtne: säilitada looduse kaitse seal, kus see on päriselt oluline ehk rannajoone vahetus läheduses, aga anda inimestele rohkem vabadust, kus looduskaitseline mõju on minimaalne. Perioodiliselt üleujutatavatel aladel, eriti laugjate kallastega piirkondades, on senine praktika tähendanud ulatuslikke ehituskeeluvööndeid, mis asuvad sadade kuni tuhandete meetrite kaugusel sisemaal. Need alad pole tihti ei märjad ega loodusväärtuslikud, vaid lihtsalt tehnilise määratluse tõttu piiratud.

Nüüd kavandatakse, et sellistel aladel kahaneb üleujutusohuga alale lisanduv ehituskeeluvöönd 50 meetrile. Varem oli see kuni 200 meetrit. See ei tähenda, et loodus jääb hooletusse. Saartel ja mujal rannikul säilib senine nõue hoida veepiirist vastavalt 200 või 100 meetrit looduslikku ala, kuhu ehitamine on keelatud.

Saartel on ehituskeeluvööndite leevendamine eluliselt tähtis. Praegu võib olla olukord, et inimene on näiteks pärinud kodukoha, ent ei tohi sinna ehitada isegi saunamaja.