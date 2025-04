KAASTUNNE LÄHEDASTELE Hüvasti, õpetaja Age Kallus

Age klassiruumis olid istekohad ära jagatud. Need, kellel oli raskem, said alati õpetaja lähedal esimeses reas istuda. Tugevamad õpilased istusid tagumistes pinkides. Age juhatatud klasside õpilased meenutavad oma õpetajat vaid sooja sõnaga, sest Age oli nende jaoks olemas, tema sõna kandis ja kasvatas.

Kooliperel on meeles hulgaliselt vahvaid lugusid Agest ja Agega. Need lood jäävad kestma.

Teadmine, et Age, võideldes aastaid raske haigusega, ei kaotanud huumorimeelt ja elujõudu, näitab, kui tugeva naisega oli tegu.Ehk aitas elus ka see, et matemaatikast sünnivad unistused, mis on kristallina selged!