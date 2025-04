ÕPILANE ARVAB Miks peaksid tunnid algama kell 9?

Kuna kool on õpilastel praegu põhikoht, kuhu oma aega panustame, kus saame uusi kogemusi, seisame silmitsi tihti kord raskete, kuid siis jälle kergete väljakutsetega, on oluline, et kasutaksime õppimiseks kogu oma energia ja õppimine oleks efektiivne. Üks oluline muudatus, mida pean oluliseks ja väga vajalikuks, on koolitundide algusaja muutmine kella üheksaks. Arvestades meie igapäevast mahukat tegevusgraafikut ja tänapäeva noorte unegraafikut, võiks see olla asi, millega kool vastu tuleb.