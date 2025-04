JÄRELEHÜÜE Meie seast lahkus riigikohtunik Jüri Põld

Jüri lugemus oli muljetavaldav, tema huvi elu, inimeste, kultuuri ja ajaloo vastu rikastas ta juriidilisi teadmisi. Jüri oskas mõelda mitu sammu ette. Kohati olid tema väljendused nii täpsed, et muutsid ka tõsise humoorikaks. Jüris oli tunda väga head kodust kasvatust ja Saaremaist sitkust. Ta armastas väga oma perekonda, oma kilpkonna. Oli suur au saada Jüriga lähedaseks sõbraks. Neid väljavalituid ei olnud palju, kuigi ta oli hea ja omapärane suhtleja. Jüri oskas nagu muuseas anda väärt nõu, vahel vajas ta seda ka ise, ehk tuge rohkemgi, kui tunnistada tahtis. Jüris oli midagi ebamaist, juba tema võib-olla kaugete meresõitjate mõjutustega saarlasele omases eksootilises välimuses. Saaremaa looderannikul on Undva pank, mille kadakad ja meri jäävad Jüri igavesti leinama niisamuti nagu tema kaunid kodud Kuressaares, Peedul ja Valjalas – paigad, mida ta üliväga armastas ja mille vahel liikudes sai ta ühendada vaimutöö maisemate muredega. Kiviaed tahtis ikka kõpitsemist.

Professor Põld jäi meelde juba ülikooli ajast, andekalt suutis ta kujuneda õppejõust kohtunikuks, ilma et oleks kunagi teadusele selga pööranud. Tema panus Eesti põhiseaduse kujunemisse ja hiljem selle kommenteerimisse on mõõtmatu. Meenuvad Jüri Raidla sõnad: „Põhiseaduse II-le, põhiõiguste peatükile võiks tegelikult Jüri Põllu autorisildi juurde panna.“ Tema jälg kohtupraktikas, sh põhiseaduslikkuse järelevalve arendamises on aegumatu. Jüri eriarvamused on omaette legendid – neid kordi, kus tahaks nõustuda kohtuotsuse asemel just tema eriarvamuses kirjapanduga, on rohkem kui mitu.