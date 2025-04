Karoli Harjus Vinüülid, seebikarbid ja nuputelefonid – kas vana on uus?

"Vanemad inimesed on aina rohkem mures tulevaste generatsioonide nutisõltuvuse ja ohjeldamatu tehnikaarengu pärast ning on valmis ükskõik mis hinna eest seda piirama. Viimasel ajal on sotsiaalmeedias laineid löömas trend, et just hilisema Y- ja Z-generatsiooni noored hülgavad modernse tehnika ning otsivad oma vanemate kapinurkadest välja eelmise sajandi lõpu või 2000-ndate alguse vidinad," kirjutab Saaremaa gümnaasiumi abiturient Karoli Harjus kooli veebiväljaandes Silmapiir.