KÕNE IFFILE Ivo Linna: praegu on kõige-kõigem aeg!

Loodust jälgida on praegu tohutult huvitav. Tavaliselt on praeguseks ajaks kõik juba ära õitsenud, aga kuna tänavune kevad on olnud suhteliselt jahe, siis on see suur õitsemise aeg pikem. Kuna öösiti on ikka jahe ja mingit kuumalainet õnneks pole olnud, nagu möödunud aastal samal ajal ju oli, peavad tulbid ja nartsissid kauem vastu. Mu koduõues õitsevad praegu ka sirelid ja õunapuud, pojengipõõsastel lähevad õied varsti lahti. Nii et seda õieilu jagub. Eks näis, kas saaki tuleb, aga õunapuud, kirsid, ploomid on küll paksult õisi täis.