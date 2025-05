Mis saab, kui lähedast enam ei ole?

Tõime ka välja, et inimesed võivad pöörduda abi saamiseks perearsti poole – seda isegi siis, kui leinast on möödas juba pikem aeg. Eestlased kipuvad ikka leina töösse matma ning sedasi võib lein aastaid olla peidus, kuni hakkab lõpuks endast füüsiliste sümptomitena märku andma. Paljud ei tea, et perearst võib väljastada töövõimetuslehe, kui pärast lähedase surma on raske tööl käia.

Olles tutvustanud infovoldiku projekti tervishoiutöötajatele, sain väärt tagasisidet, et sellist trükist vajaks lisaks esmareageerijatele (kiirabi, politsei, pääste) ka haiglapersonal. Selle abil saaksid nemadki lahkunute lähedastele paremini toeks olla. Suuremad haiglad on juba koostanud sarnaseid infovoldikuid, kuid enamasti on need keskendunud just tervishoiule ega sisalda infot näiteks matusetoetuse ja matuse korraldamise kohta.

Selgus, et sellise trükise järele nähakse vajadust palju rohkem, kui esialgu oskasime hinnata. Selle vastu on huvi tundnud nii hooldekodud, vähiühing kui ka päevakeskus. Kiirabitöötajad on öelnud, et voldik teeb nende tööd kergemaks, eriti just neil kõige raskematel hetkedel. Nagu loodetud, annab see neile kindlustunde, et midagi olulist ei jäänud rääkimata ja lähedased saavad seda endale sobival hetkel uuesti lugeda ning samm-sammult edasi minna. Ka pereõed on välja toonud, et infolehte on hea anda neile, kellel ilmselt on teema varsti aktuaalne, aga vastuvõtu hetkel ei ole nad veel avatud surma teemal vestlema.