Esiotsa arvasin eemalt vaadates, et ta on kärntõves. Ent lõpuks tuli tõde ilmsiks. Värske peale.

Naaberküla kunstnikuhärra Juss Piho on mulle nüüd mitu raksu äsjapüütud kala toonud. Küsib otse merelt, et kas tahan. Mõistagi tahan! Ma jõudsin teda sotsiaalmeedias juba ka tänada, et see on ikka ülikena, kui kunstnik hoolitseb vaese sulesepa kõhutäie eest. Nagu mingi tsunftikaaslus või mis? Niisiis… ta tõi äsja jälle.