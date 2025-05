JUHTKIRI Millelt me jaanipäeval siis sööme?

Rahva paneb toidu hinnale pandiraha lisamine muidugi nurisema. Väliüritusel söömine on niigi kallim kui kodus ja nüüd läheb see veel euro või enam kallimaks. Pudelitaara eest me aga maksame ja viime pärast taara automaati, saades raha tagasi. Ja tundub, et muruplatsidel enam taarat ei vedele. Tulemus on olemas.