KIRJAD KOJU 15. kiri: Vapruse lilled

Tervitan Sind! Käes on minu lemmikaeg aastast. Maikuu. Kõik on veel värske, iga uus õis rõõmustab. Ühel õhtul Nõmmel rongi oodates tundsin tõeliselt tugevat lõhna. Vaatasin otsivalt ringi: seal see oligi, mõned meetrid selja taga, valges pitsivahus toomingas. Õnneks sirelid veel ei õitse. Ja kastanid... On, mida oodata!