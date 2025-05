Ilmar Raag Õppusel Siil alanud revolutsioon peab jätkuma

Olgem ausad, meie jalavägi ei harjuta täna sellist taktikalist olukorda, sest me ei ole veel õppustel imiteerinud säärasel viisil droonidest küllastunud õhku, nagu seda on Ukrainas käivas sõjas. Sellest tulenevalt, kui Eestis algaks homme sõda, siis oleks meie kaotused esialgu suured. See ei tähenda, et me oleksime täiesti suutmatud. Ka täna on meil süvalöökide võimekus, mis võib ka vastasele haiget teha, kuid meie kaotused oleksid praegu ikkagi liiga suured.