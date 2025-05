Kuressaare – merelinn või linn mere ääres?

Suve jooksul sõidan purjekaga Kuressaare jahisadamast välja ilmselt poolsada korda kui mitte rohkem. Iga kord, kui vööri taas sadama poole keeran, tabab mind üks ja seesama mõte: meie linna siluett on merelt vaadates imeilus – loss, lossipark. See vaade võiks olla Kuressaare visiitkaart, esimene mulje, mis jääb väliskülalisele, kes saabub siia merd mööda. See võiks olla lummav merevärav, mis kutsub ja võlub. Paraku on see värav paljude jaoks suletud.