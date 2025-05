"Pikalt vindunud kevade järel tuleb nüüd vältimatult suvi. Nüüdsel ajal inimene enam seapõrna järgi ei ennusta, vaid avab äpi – Yr. no, AccuWeather… Neid on palju, igaühel oma lemmik. Need kõik näitavad, et soojad ilmad on tulekul. Kuna kauaoodatud suvi tähendab aktiivset liikumist, tasuks meelde tuletada vana tarkusetera, et kõige ohtlikum hoiak on: minuga ei juhtu," kirjutab Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv.