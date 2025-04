SUUR MAA, SUURED ASJAD Kriis nimega Trump

See on infograafik, mis kujutab maailma väärtpaberiturge alates USA presidendi Donald Trumpi inauguratsioonist 21. jaanuaril. Aga loominguline toimetaja on, vaadates sakilist mustrit, mis järsult alla langeb, asetanud sellele Trumpi profiili. Lokid lainetavad, et kuklas kurss sirgelt alla võtta. Tekkinud pilapilt näitab niisiis aktsiaturgude kukkumist ja ühtlasi karikeerib Trumpi.

Trump on sügavalt veendunud, et kaitsetollide poliitika toimib, maailmamajandus pöördub tagasi vastastikuste diilide aega, kus igaüks toodab ise kõike ning Suur Ameerika on loomulikult selle juures võitja. Trump ei usu vabakaubandusse. Ent 20. ja 21. sajandil on just vabakaubandus andnud globaliseerunud maailmas kasvu ja edendanud inimeste heaolu.