Juhtkiri Hakkaks õige... õpetajaks?

Vanakooli pedagoogidelt ja koolijuhtidelt kuuleb tihti, et tänapäeval on õpetajad pigem klienditeenindajad. Ning et lastega võib isegi hakkama saada, aga pretensioonikate lapsevanematega suhtlemine võib olla tõsine eneseületus. Lapsevanemad aga leiavad, et õpetajad peaksid olema mõistvamad ja koolisüsteem iga õpilase huve arvestav. Oma mätta otsast on õigus mõlemal poolel.