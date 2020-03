Arstid ja arstitudengid tõttasid Kuressaare haiglale appi

Eesti tippkardioloog Hasso Uuetoa tuli Kuressaare haiglale appi ravima koroonaviirusega patsiente. Dr Uuetoa ütles Saarte Häälele, et tuli Kuressaare haiglale appi heast südamest, kuna kuulis, et paljud siinsed arstid on haigeks jäänud.

"Kui stress on suur, siis inimesed kipuvad väsima. Siiani tegin tööd Confido arstikeskuses, aga kuna ambulatoorne töö peatati, siis tekkis vaba aega," rääkis kardioloog, kes proovib enda sõnul Saaremaale jääda juunini. "Siis pean Göteborgi tagasi minema, et mu sealne asendaja saaks puhkusele minna."

Kuressaare haiglale asusid sellest nädalast appi ka Muhus sündinud Agnes Äkke ja Haapsalust pärit Marius Saak, kes on alates läinud suvest aeg-ajalt Kuressaare haigla EMO-s abiarstidena tegutsenud.

Haigla kõrvale välihaigla

"Kuressaare haigla personalijuht Lea Kalaus saatis mõni aeg tagasi kirja, et tekkinud on SOS-olukord personali osas ja nad ootavad meid appi. Olen ise pärit Muhust ja Saaremaal koolis käinud, nii et väga pikalt tuleku osas ei kahelnud," sõnas Agnes Äkke.

"Ülikoolis on hetkel e-õpe, seega saame vabadel päevadel ja tundidel EMO-s abis käia. Oleme nüüd paar nädalat kohapeal ning eks paistab, mis saama hakkab. Loodame parimat."

Kuressaare haigla kõrvale püstitatakse tõenäoliselt neljapäevaks konteineritest ja telkidest koosnev kaitseväe välihaigla.

Eriolukorra meditsiinijuhi doktor Arkadi Popovi sõnul on haigla valmisolekusse viimine kaitseministeeriumi kinnitusel juba töös. Haiglast saab Kuressaare haigla struktuuriüksus, mis hakkab alluma siinse haigla juhtkonnale.

Dr Popovi sõnul on välihaiglas 20 intensiivravikohta koos hapnikuravi võimekusega. Samuti on võimalik täita hapnikuballoone.

Just hapnikuravi võimekuse vähesus on Kuressaare haigla puhul nõrkuseks, sedastas nädalavahetusel saarel käinud meditsiinijuht. Tema sõnul on Kuressaare haigla juhtkond teinud vähese materjaliga väga head tööd valmisolekuks ning nüüd ongi vaja võimekust lisada.

Tipp nädala pärast

Välihaigla personal komplekteeritakse mandril. Sinna kaasatakse anestesioloog, sisearst, üldarst, nakkushaiguste arst ja meditsiiniõed. Appi tulid ka anestesioloog Georgi Kruglov ja 4. kursuse õeõppe tudeng Angela Maripuu.

Dr Popov ütles ka, et meditsiinipersonal üle Eesti peab olema valmis lahinguks, mille eeldatav tipp jõuab kätte nädala-pooleteise pärast. Saaremaa puhul on tema sõnul kaardistatud ka spordihoone ja suuremad koolid.