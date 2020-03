Kuressaare haigla saab kogukonnalt igakülgset toetust

AS Tallinna Lennujaam saatis Kuressaare haiglale 600 kirurgilist maski, 900 FFP1 respiraatorit ja 280 FFP2 respiraatorit, samuti 1000 paari kummikindaid. If Kindlustus aitas Kuressaare haiglat 10 125 paari kaitsekinnaste, 4800 desinfitseeriva rätiku ja 3000 ühekordse mütsiga. CV Keskus võimaldas oma portaali üles laadida viis tasuta tööpakkumise kuulutust, et aidata kaasa Kuressaare haigla tööotsingutele. Sama pakkumise tegi ka Cv-Online.

Lisaks hädavajalikule on haigla meeskonda turgutatud söögi- ja joogipoolisega, toodud looduskosmeetikat, mett, ehteid, energiabatoone, kringleid ja palju-palju muud. Korvitäie kommi saatsid arstidele ka lapsed, kes kirjutasid juurde kirjakese ja oma head soovid, lubades ise kodus püsida. Kuressaare haigla kriisirühma töötajaid on meeles pidanud ka näiteks ilusalongid, Saaremaa Vesi, Saaremaa Piimatööstus, meetootjate ühing, Kadastiku Õunaaed, Muhu Leib, Õundrinks, Vanalinna kohvik, Kuressaare Küti Äri, Leedevälja, Ösel Fish, Rimi, Ösel Birch, kui nimetada vaid mõnda.

Sandla Puit meisterdas pingi, Monk ja Sadama kõrts on kõhud täis söötnud, PZU kindlustus saatis kastitäie puuvilju ja oma toodangut on toonud ka Saaremaa DeliFood. Lisaks on haiglasse läkitatud lugematul hulgal kooke ja kringleid ning oma toetuse on koos meepurkidega saatnud ka Reomäe kloostri nunnad.