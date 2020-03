Söögikohast ostetakse toit nüüd kaasa või tellitakse koju

"Katsume halva asja juures teha head nägu," kommenteeris liikumispiirangutest tingitud uut olukorda Nasva klubis tegutseva kohviku Kodurand perenaine Tähti Puiestee. Söögikoht pakub praegu inimestele kaasavõtmiseks päevapraadi ja järgmisest nädalast Nasva ja Mändjala piirkonnas ka kojutoimetamist.

Puiestee märkis, et kohvik oli vahepeal kaks nädalat kinni ja töötab taas alates esmaspäevast, seetõttu on veel keeruline hinnata, kuidas kliendid teistmoodi teenuse vastu võtavad. "Vähemasti esimese päevaga võrreldes läheb tõusvas joones," oli ta optimistlik.

Kohvik Kodurand Nasval. FOTO: facebook.com

Kuressaare Vanalinna kohvik on äripäeviti avatud poole kaheksast hommikul kaheni päeval. Külastajatele müüakse küpsetisi, aga ka hommikuputru, salateid ja päevasuppi üksnes kaasa. "Kogused ja sortiment ei küll nii suured, kui näiteks suveajal, aga kringlit ja torti, mida pereringis nautida, teeme tellimise peale ikka edasi," ütles kohviku klienditeenindaja Inge Einala.

Kui varem oli kohviku personal harjunud külastajate hordidega, siis nüüd on elu palju rahulikum. "Kliente ikka tilgub, aga ega üle kahe korraga ei tohigi ju sisse lasta," lausus Einala. Ta kinnitas, et aina rohkem on kliente, kes tellivad telefoni teel salati, pirukad või supi. Tulevad siis kokkulepitud ajal, kui kõik on juba kokku pakitud, ja saavad kätte.

"Eks me elame üks päev korraga ja vaatame, kuidas olukord kujuneb. Nii mõnigi inimene tuleb ja ütleb, et nii hea, et mõni koht veel lahti on. Ise oleme kõik maskides ja kinnastes ja puhastame pidevalt desovahendiga ukselinke ja letipealset. Eks elu läheb edasi, aga teistmoodi," mõtiskles Einala.

"Ega kurvastada pole mõtet. Kõik tuleb üle elada, me oleme sitked saare naised." - Kariina Tambu

Restorani Castello teenindaja Kristi Pärt ütles, et toitu tellitakse ka koju, aga enamus inimesi käib sellel siiski ise järel. Juba on tekkinud ka püsikliente, kes tellivad lõunat igapäevaselt.

Ooteajad on Pärdi kinnitusel lühikesed, eriti päevapraadidele. Enim tellitaksegi Castellost päevapraade, lisaks on populaarsed ka pitsad. Lühendatud a la carte menüü on söögikohal samuti olemas, kuid sealt tellitakse roogasid vähem. Pärt märkis, et kes õhtusööki soovib restoranist tellida, peab arvestama, et Castello köök töötab pühapäevast kolmapäevani kella kuueni, neljapäeval, reedel ja laupäeval aga kella kaheksani.

Sadama körts Orissaares läks lühemale tööajale üle õige pea pärast eriolukorra kehtestamist ja on nüüd juba paar nädalat avatud päeval kaheteistkümnest kolmeni. Läinud reedest kliendid enam söögikoha ruumides einestada ei saa.

Söögikoha omanik Kariina Tambu ütles, et põhiliselt pakutakse päevapraadi, nädalavahetustel saab aga toitu ette tellida ja ka koju lasta tuua põhimenüü alusel. Igapäevaseid lõunastajaid ei olegi tema kinnitusel eriti vähemaks jäänud, aga nädalavahetused, mil tavapärasel ajal rohkem tulu teenitakse, on küll märksa kehvemad. "Oleme siiski pidanud kokkuleppel töötajatega ka palku vähendama," tõdes kõrtsi perenaine.

Töö käib seitse päeva nädalas ja kõrtsirahvas on keerulisele ajale vaatamata positiivselt meelestatud. Ka kuri viirus ei ole õnneks veel kedagi rivist välja löönud. "Me oleme väga ettevaatlikud. Kaitseme ennast ja üritame samamoodi hoida ka kliente, et ikka oleks, kes käiks ja kellele oleks süüa teha," lausus Tambu. "Ega kurvastada pole mõtet. Kõik tuleb üle elada, me oleme sitked saare naised," lisas ta.